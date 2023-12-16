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Испания

Сегодня, 02:32

«Барселона» интересуется 17-летним полузащитником «Юргордена» Бергваллом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерсон рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику шведской команды Лукасу Бергваллу.

«Я могу подтвердить, что у нас уже были контакты и диалог с «Барселоной». Впрочем, никаких переговоров нет. Мы связывались на прошлой неделе, но на этой неделе еще не общались с представителями испанского клуба», — приводит Fotbollskanalen слова Андерсона.

Бергвалл выступает за «Юргорден» с февраля 2023 года, он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего шведа в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Юргорден
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