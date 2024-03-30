«Барселона» сыграет с «Лас-Пальмас» в 30-м туре ла лиги в субботу, 30 марта. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Лас-Пальмас» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okkо Спорт» по платной подписке.

Каталонцы заработали 64 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице примеры. Команда из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария с 37-ю баллами располагается на 11-й строчке чемпионата Испании.

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