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Сегодня, 16:41

«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей Диасом

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«Барселона» рассматривает предложения по бразильскому полузащитнику Рафинье Диасу, сообщает Diario Sport.

Каталонцы таким образом хотят улучшить финансовое положение и подписать Нико Уильямса из «Атлетика». Руководство клуба уже сообщило Рафинье о своих намерениях. В случае, если спортсмен останется в команде, то будет на вторых ролях.

Один из вариантов трудоустройства бразильца — «Аль-Хилаль». Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за трансфер футболиста около 100 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Рафинья выступил в 35 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 12 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 50 миллиново евро.

Источник: Diario Sport
Футбол
ФК Барселона
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