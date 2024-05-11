«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей Диасом

«Барселона» рассматривает предложения по бразильскому полузащитнику Рафинье Диасу, сообщает Diario Sport.

Каталонцы таким образом хотят улучшить финансовое положение и подписать Нико Уильямса из «Атлетика». Руководство клуба уже сообщило Рафинье о своих намерениях. В случае, если спортсмен останется в команде, то будет на вторых ролях.

Один из вариантов трудоустройства бразильца — «Аль-Хилаль». Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за трансфер футболиста около 100 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Рафинья выступил в 35 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 12 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 50 миллиново евро.