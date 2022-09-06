«Барселона» не начинала официальных переговоров с «Манчестер Сити» по Бернарду Силве

6 сентября, 21:42
«Барселона» не делала предложений «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Marca.
За весь летний трансферный период «Ман Сити» не получил ни одного официального предложения по 28-летнему атакующему полузащитнику.
21 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов подписать новый контракт с Силвой, чтобы сохранить его в составе.
Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.