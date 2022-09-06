«Барселона» не начинала официальных переговоров с «Манчестер Сити» по Бернарду Силве

«Барселона» не делала предложений «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Marca.

За весь летний трансферный период «Ман Сити» не получил ни одного официального предложения по 28-летнему атакующему полузащитнику.

21 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов подписать новый контракт с Силвой, чтобы сохранить его в составе.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.