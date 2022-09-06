Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

6 сентября, 21:24

Анчелотти о Модриче: «У него не было серьезных травм, поэтому он играет так хорошо в 36 лет»

Анчелотти объяснил, почему Модрич так хорошо играет в 36 лет
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе с полузащитником Лукой Модричем.

«Он по-прежнему является одним из лучших полузащитников. В течение карьеры у него не было серьезных травм, и это позволяет ему играть так хорошо в 36 лет. На этой неделе ему исполнится 37 лет, и у него будет большая вечеринка по случаю дня рождения. Я надеюсь, что меня пригласят (смеется). Он фантастический игрок, с отличным отношением к делу, отличными качествами», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В этом сезоне Модрич забил гол и отдал результативную передачу в четырех матчах ла лиги за «Реал». Он выступает за испанский клуб с 2012 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://madriduniversal.com/carlo-ancelotti-talks-modric-world-cup-and-their-group-ahead-of-celtic-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кунде объяснил, почему отказал «Челси» и решил перейти в «Барселону»

«Барселона» не начинала официальных переговоров с «Манчестер Сити» по Бернарду Силве