Анчелотти о Модриче: «У него не было серьезных травм, поэтому он играет так хорошо в 36 лет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе с полузащитником Лукой Модричем.

«Он по-прежнему является одним из лучших полузащитников. В течение карьеры у него не было серьезных травм, и это позволяет ему играть так хорошо в 36 лет. На этой неделе ему исполнится 37 лет, и у него будет большая вечеринка по случаю дня рождения. Я надеюсь, что меня пригласят (смеется). Он фантастический игрок, с отличным отношением к делу, отличными качествами», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В этом сезоне Модрич забил гол и отдал результативную передачу в четырех матчах ла лиги за «Реал». Он выступает за испанский клуб с 2012 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.