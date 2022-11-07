«Барселона» отказался от идеи подписать Жоржиньо из-за финансовых запросов игрока

«Барселона» проявляла интерес к полузащитнику «Челси» Жоржиньо. Однако испанская команда отказалась от этого варианта из-за финансовых запросов игрока, сообщает Sport.es.

Жоржиньо хочет зарабатывать в Испании 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Челси» (6 в Лиге чемпионов и 11 в АПЛ), в которых отличился 3 забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 2023 года.