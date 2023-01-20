«Барселона» получила первоочередное право выкупа Карраско у «Атлетико»

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«Барселона» получила первоочередное право выкупа полузащитника Янника Феррейра-Карраско у «Атлетико» в результате трансфере нападающего каталонцем Мемфиса Депая в мадридский клуб, сообщает сайт сине-гранатовых.
За Депая «Атлетикл» заплатит 3 миллиона евро, также еще 1 миллион каталонцы могут получить в качестве бонусов.
Также «Барса» получила первоочередное, но не обязательное право выкупа Феррейра-Карраско.
В текущем сезоне 29-летний бельгиец провел за мадридский клуб 15 матчей в ла лиге и забил 1 гол.
Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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