«Барселона» получила первоочередное право выкупа Карраско у «Атлетико»

«Барселона» получила первоочередное право выкупа полузащитника Янника Феррейра-Карраско у «Атлетико» в результате трансфере нападающего каталонцем Мемфиса Депая в мадридский клуб, сообщает сайт сине-гранатовых.

За Депая «Атлетикл» заплатит 3 миллиона евро, также еще 1 миллион каталонцы могут получить в качестве бонусов.

Также «Барса» получила первоочередное, но не обязательное право выкупа Феррейра-Карраско.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец провел за мадридский клуб 15 матчей в ла лиге и забил 1 гол.

Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.