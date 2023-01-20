Мемфис Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

Сегодня, 16:08
«Атлетико» объявил о переходе из «Барселоны» нападающего Мемфиса Депая. Стороны подписали контракт на 2,5 года, сообщает сайт испанского клуба.
Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» получит за 28-летнего игрока 3-4 миллиона евро.
Контракт Депая с каталонским клубом истекал летом 2023 года.
В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов Депай выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.
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