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Сегодня, 17:36

«Барселона» проведет 7 марта специальную пресс-конференцию по делу о коррупции и подкупе судей

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» хочет организовать пресс-конференцию по делу о коррупции и подкупе судей, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб, скорее всего, сделает это 7 марта. «Барселона» хочет донести общественности позицию, что клуб не участвовал в подкупе судей.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. В «Барселоне» заявили, что платили экс-вице-президенту судейского комитета за отчеты о молодых игроках и судействе.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo;. Новый скандал вокруг «Барселоны». Команду могут лишить очков или исключить из ла лиги из-за работы с судьями

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Барселона
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