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Испания

Сегодня, 09:27

«Барселона» стала первым за 22 года клубом ла лиги, отыгравшимся с 0:2 к 81-й минуте матча

Руслан Минаев
Канселу.
Фото Reuters
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«Барселона» дома обыграла «Сельту» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 3:2. Каталонцы победили, уступая к 81-й минуте со счетом 0:2.

Таким образом, сине-гранатовые стали первым за 22 года клубом в испанском чемпионате, который совершил камбэк уступая к 81-й минуте с разницей в два мяча. Последний раз такой результат показал «Атлетик» в ноябре 2001-го, победил «Сельту» (3:2).

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала» 15 очков и один матч в запасе.

Хави — об игре с «Сельтой»: «Мы вырвали победу в матче, который шел совершенно не по плану»

ФК Барселона
ФК Сельта
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