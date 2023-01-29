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Испания

Сегодня, 23:36

«Бавария» интересуется полузащитником «Реала» Камавингой

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкая команда планирует приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. Мюнхенский клуб уже сделал первое предложение по трансферу игрока, но получил отказ.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что французский полузащитник неприкасаем.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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