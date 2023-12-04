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Испания

4 декабря, 23:41

Беллингем — об игре за «Реал»: «Лучшая команда в мире»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался об игре за мадридский клуб.

20-летний англичанин поделился мыслями на вручении ему награды Golden Boy-2023.

«Я горжусь тем, что выиграл премию Golden Boy. Мой секрет — это ответственность, поскольку я еще ребенком учился в Академии. Я люблю это дело. Я хочу становиться лучше с каждым днем и помогать «Реалу». «Реал» — лучшая команда в мире. Я рад, что имею возможность играть за нее», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за мадридцев 17 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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