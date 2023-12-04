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Испания

4 декабря, 22:59

Пиняев: «Захарян проходит период адаптации, его надо поддержать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мнением о выступлениях соотечественника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанскую команду из «Динамо» в августе этого года. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2029-го.

«Хочется также сказать и про Арсена Захаряна, он адаптируется, старается. Смотрел матч против «Зальцбурга», он отыграл 90 минут, великолепно играл, был одним из лучших, но продолжают писать о том, сколько у Арсена матчей без голевых действий. Считаю, что парень выходит и доказывает в одном из самых сложных чемпионатов. Он проходит период адаптации, надо, наоборот, поддержать. Очень мало людей учитывают факторы, из которых складывается стабильность. Для СМИ играть хорошо — это только отдавать и забивать, а не делать какую-либо другую работу на поле, что не ценится», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Всего 20-летний россиянин провел 13 матчей за команду из Испании, в которых не отметился результативными действиями. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 26 очков за 15 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-zaharyan-prohodit-period-adaptatsii-ego-nado-podderzhat/
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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