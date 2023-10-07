Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:09

Беллингем обогнал Роналду по «гол+пас» за 10 матчей за «Реал» во всех турнирах

Виктория Кравченко
Джуд Беллингем.
Фото AFP
Telegram Дзен

Полузащитник «Реала» отметился голами на 9-й и 54-й минутах матча с «Осасуной». Это его 7-й и 8-й голы в чемпионате Испании.

Экс-форвард мадридцев Криштиану Роналду забивал 7 голов в составе клуба за такой же период в 2009 году.

За первые 10 матчей за «Реал» во всех турнирах Беллингем опережает португальца по результативным действиям. У испанца 10 голов и 3 ассиста, у форварда 10 забитых мячей и 1 голевая передача.

«Реал» обыграл «Осасуну» в этой встрече со счетом 4:0.

«Реал» с 24 очками поднялся на первое место в ла лиге. «Осасуна» (10 очков) идет на десятой строчке в турнирной таблице.

Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
ФК Реал
1
Обсудить
Читайте также
Индзаги — о ничьей «Интера» с «Болоньей»: «Естественно, я зол, как и все в раздевалке»
Бикфалви сравнялся с Кураньи и Сулеймановым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Беллингема принес «Реалу» разгромную победу над «Осасуной»