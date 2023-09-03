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Испания

Сегодня, 09:40

Беллингем: «Не знаю, за что меня так полюбили болельщики «Реала»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победный матч против «Хетафе» (2:1) в 4-м туре ла лиги. Футболист в этой встрече забил решающий гол на 90+5-й минуте.

«Когда на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать мое имя, у меня задрожали ноги. Не знаю, за что меня так полюбили болельщики, но даю слово, что всегда буду работать на все сто процентов», — сказал Беллингем после матча.

20-летний хавбек перешел в «Реал» минувшим летом. Футболист забивает в каждом матче за мадридцев. В четырех турах ла лиги он забил пять голов.

В 5-м туре ла лиги команда Карло Анчелотти примет «Реал Сосьедад» 17 сентября.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
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 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
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 1 : 0
2.09 22:00
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 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
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 - : -
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