«Реал» одержал четыре победы подряд на старте сезона ла лиги впервые за 61 год

«Реал» победил в четырех стартовых турах чемпионата Испании сезона-2023/24.

Таким образом, «сливочные» только во второй раз в своей истории показали такой результат. Мадридцы одерживали четыре победы подряд только в сезонах-1961/62 и 1962/63.

«Реал» в этом сезоне победил на выезде «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0), дома одолел «Хетафе» (1:0).

В 5-м туре ла лиги команда Карло Анчелотти примет «Реал Сосьедад» 17 сентября.