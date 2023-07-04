Беллингем рассказал, что Бекхэм пожелал ему удачи в «Реале»

Новичок «Реала», полузащитник Джуд Беллингем рассказал, что бывший хавбек «Королевского клуба» Дэвид Бекхэм пожелал ему удачи в мадридской команде.

«Бекхэм написал мне, пожелал всего наилучшего. Когда ты переходишь в «Реал», то слышишь много советов и пожеланий. Я достаточно неплох в том, чтобы отделять хорошее от плохого. Но пока что я получал только позитивные комментарии от бывших игроков «Реала». Попробую принять их слова к сведению, возможно, пообщаюсь с кем-то из них по поводу того, как лучше адаптироваться к жизни в Испании», — приводит Sky Sports слова Беллингема.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом.

Мадридский клуб заплатил за 20-летнего англичанина 103 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2029 года.