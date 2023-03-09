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Испания

Сегодня, 19:57

Бензема пропустит матч с «Эспаньолом» из-за проблем с голеностопом

Ана Горшкова
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Карим Бензема получил повреждение.

Как сообщает Marca, француз пропустит матч 25-го тура ла лиги с «Эспаньолом» из-за проблем с голеностопом. Бензема сосредоточится на подготовке к играм на следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиге чемпионов и «Барселоной» в чемпионате Испании.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 11 марта.

Бензема в текущем сезоне сыграл за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Marca
Карим Бензема
ФК Реал
ФК Эспаньол
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