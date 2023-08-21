«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом»

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 0:0.

После двух игр мадридцы и севильцы набрали по 4 очка.

В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» 28 августа. «Бетис» в гостях встретится с «Атлетиком» 27-го числа.