Хави: «Эффективность это не про «Барселону», поэтому мы подписали Гюндогана»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Кадисом» (2:0) во 2-м туре чемпионата Испании.

Каталонцы победили благодаря двум голам в концовке. Забивали Педри и Ферран Торрес.

«Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность — это не про нас. Вот почему мы подписали Гюндогана — чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.

Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей», — сказал Хави после игры.

Команда Хави набрала 4 очка после двух туров ла лиги.