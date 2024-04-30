Бонано считает Хави самым подходящим тренером для «Барселоны»

Бывший голкипер «Барселоны» Роберто Бонано прокомментировал решение Хави остаться на посту главного тренера каталонского клуба по окончании сезона.

«Очень хорошо, что Хави остается главным тренером «Барселоны». Он прекрасно знает клуб, его особенности, знает, как маневрировать в сложных ситуациях, потому что у него ДНК «Барселоны». Он сформировался в этом клубе как игрок и уже доказал, что сформировался, как тренер. Он уже завоевал с командой титул, наконец-то показал себя в Лиге чемпионов, и это с учетом больших трудностей в структуре. Трудно найти настолько же подходящего тренера для такой особенной команды, как «Барселона», — цитирует Бонано «Евро-Футбол.Ру».

25 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Хави останется на посту главного тренера команды. В начале года 44-летний испанец заявлял о намерении покинуть сине-гранатовых по окончании сезона.

После 33 туров каталонцы с 73 очками занимают второе место в турнирной таблице ла лиги.