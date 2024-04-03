Бонгонда пожелал «Кадису» не вылететь из ла лиги

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах бывшего клуба — «Кадиса».

«Конечно, я слежу за «Кадисом», с некоторыми игроками до сих пор общаюсь. Надеюсь, что они не вылетят», — сказал Бонгонда «СЭ».

После 30 туров «Кадис» расположился на 18-й строчке турнирной таблицы ла лиги с 25 очками.

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» прошлым летом за 7 миллионов евро. За красно-белых конголезский футболист провел 23 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов евро.