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Испания

2 апреля, 18:56

Представитель Захаряна — о попадании игрока в сборную тура: «Со временем все встает на свои места»

Артем Бухаев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игрока в символическую сборную ла лиги по итогам 30-го тура.

В матче против «Алавеса» (1:0) 20-летний россиянин отличился голевой передачей и получил оценку 7,9 по версии Sofascore.

«Безусловно, это важно — признание труда и работы. Все идет так, как должно. Арсен в Испании чувствует себя уверенно, адаптировался. Плюс он играл на своей позиции, в центре поля, это ему дополнительно помогло. Арсену 20 лет, а он уже играет в таком чемпионате. Уверенность не могла прийти сразу, но со временем все встает на свои места», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. Всего за испанский клуб он провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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