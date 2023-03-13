Бускетс и «Интер Майами» пока не договорились о контракте

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс еще не определился с тем, где продолжит карьеру.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент Бускетс и клуб MLS «Интер Майами» еще не договорились о подписании контракта. Также «Барселона» хочет предложить 34-летнему игроку новый контракт до июня 2024 года.

Бускетс не будет торопиться с решением, так как «Аль-Наср» также обратился к нему несколько недель назад.

Испанский футболист выступает основную команду «Барселоны» с 2008 года. Всего он провел за каталонский клуб 714 матчей, забил 18 голов и отдал 44 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.