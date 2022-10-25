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Сегодня, 06:58

Иньеста: «Педри — прекрасный игрок. У него есть все, чтобы войти в историю «Барселоны»

Иньеста поделился мнением о 19-летнем хавбеке «Барселоны» Педри
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о 19-летнем хавбеке команды Педри.

«Педри — прекрасный игрок, он спокойно владеет мячом. Он играет естественно, без лишних движений. У него есть все, чтобы войти в историю «Барселоны». Видно, что он твердо стоит на ногах и много работает. Конечно, в чем-то мы похожи — но он не должен быть таким же, как я. Может, в моей игре есть недостатки, которые ему не стоит перенимать. Педри благодаря своим характеристикам будет другим футболистом», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

В сезоне-2022/23 Педри принял участие в 15 матчах «Барселоны» и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Источник: https://barcauniversal.com/iniesta-talks-xavi-messi-pedri-barcelona-return-ballon-dor-title-credentials/
Андрес Иньеста
ФК Барселона
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