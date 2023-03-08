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Испания

Сегодня, 10:22

Бывший вице-президент технического комитета судей Испании предлагал «Барселоне» помощь с ВАР

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Барселоны» с арбитром.
Фото Global Look Press
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Бывший вице-президент технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Энрикес Негрейра предлагал «Барселоне» помощь с ВАР, сообщает Marca.

По информации издания, Негрейра написал сообщение в 2020 году, когда каталонцы жаловались на работу системы ВАР в ла лиге. Руководство «Барселоны» проигнорировало предложение экс-вице-президента.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Позже президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявлял, что клуб никогда не занимался подкупом судей.

По информации СМИ, прокуратура Испании предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции по делу о переводе денег Негрейре.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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