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Испания

Сегодня, 11:49

Чеферин назвал нелогичным уголовное преследование Рубиалеса после скандала с поцелуем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об угрозе уголовного наказания экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

«То, что сделал Рубиалес, было неуместным и неразумным. Но когда я читаю, что это уголовное преступление... Мне, как адвокату по уголовным делам, это кажется совершенно нелогичным. Вы, журналисты, раскрутили эту историю до такого уровня», — приводит слова Чеферина N1.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

10 сентября Рубиалес объявил, что покидает свой пост главы RFEF. Сообщалось, что Чеферин убедил его подать в отставку в связи с тем, что эта ситуация может повлиять на шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году.

Футбол
Александер Чеферин
Луис Рубиалес
УЕФА
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 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
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 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
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 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
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 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
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 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
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 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
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 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
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 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
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 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
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17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 2 : 1
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