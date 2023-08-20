Дест уйдет из «Барселоны» в ПСВ в аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро

«Барселона» отдаст защитника Серджиньо Деста в аренду ПСВ, сообщает Diario Sport.

По данным источника, у клуба из Нидерландов будет право выкупа 22-летнего игрока за 10 миллионов евро. «Барселона» будет продолжать платить около половины зарплаты Деста.

Американский футболист выступает за «Барсу» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник играл на правах аренды в «Милане». Он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.