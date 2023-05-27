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Испания

Сегодня, 10:17

Ди Мария может перейти в «Барселону» летом в случае, если Месси вернется в испанский клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси и Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press
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«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Анхелю Ди Марии, сообщает Relevo.

По данным источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 35-летнего аргентинца, который с большой долей вероятности станет свободным агентом этим летом. Сам футболист хочет продолжать выступать в Европе, дополнительной мотивацией для форварда может стать возвращение в «Барселону» его партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси, с которым у него дружеские отношения.

В сезоне-2022/23 Ди Мария забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Ювентус». Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2023 года.

С июля 2010 года по август 2014 года Ди Мария выступал за «Реал».

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
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