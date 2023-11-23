Дядя Надаля прокомментировал желание теннисиста стать президентом «Реала»

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Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Мигель Анхель Надаль, дядя знаменитого теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о желании племянника стать президентом «Реала».
«Он страстно любит футбол и знает многих игроков. Он рассказывает о футболистах, которых я даже не знаю. Он преданный фанат «Реала». Время покажет, но очевидно, что он отвечает многим футбольным требованиям», — цитирует дядю Надаля AS.
Ранее испанец заявил, что надеется на скорое возвращение на корт. Он не принимал участия в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023.