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Испания

Сегодня, 19:46

Дзола считает, что Мбаппе подходит «Реалу» больше, чем Холанн

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Челси» Джанфранко Дзола высказался о том, какой нападающий нужен «Реалу» — Килиан Мбаппе («ПСЖ») или Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

«Я думаю, что Мбаппе лучше бы подошел для ла лиги. Там, вероятно, больше нужен форвард, который участвует в развитии атаки, а не сосредоточен только на голах. Я думаю, что Килиан больше подошел бы «Реалу» и чемпионату Испании. Но они оба очень сильные игроки. Давайте сделаем так: один перейдет в «Реал», а другой — в «Челси» (смеется), — приводит слова Дзолы AS.

В текущем сезоне в активе Мбаппе 35 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач. На счету Холанна 44 гола и 5 ассистов в 38 играх.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Реал
Джанфранко Дзола
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