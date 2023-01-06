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Испания

Сегодня, 21:11

Эден Азар может стать игроком «Аль-Насра»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер саудовского клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия хочет пригласить в команду нападающего «Реала» Эдена Азара, сообщает Foormercato.

Гарсия уже разговаривал с Азаром по поводу возможного перехода. Отметим, что Гарсия и Азар отлично знакомы — именно при этом тренер бельгиец стал звездой «Лилля» и позже перебрался в «Челси».

Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Эден Азар
ФК Аль-Наср
ФК Реал
Руди Гарсия
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