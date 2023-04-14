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Сегодня, 18:14

Экс-президент «Барселоны» Бартомеу выступил против участия «Реала» в деле Негрейры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался против участия «Реала» в деле о выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Marca сообщает, что Хосе Мария Фустер-Фабра, юрист Бартомеу, направил в суд Барселоны письмо, в котором категорично выступил против участия «Реала» в деле Негрейры: «Нет ни малейшего указания на то, что указанной команде был причинен вред».

Кроме того, в нем сообщается, что в деле уже участвуют ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), «организации, с которыми «Реал» уже связан». Также в письме Бартомеу указывает на то, что людей и организаций, которые хотят участвовать в деле, слишком много, и это вредит процессу.

«Обвинения со стороны отдельных частных обвинителей, отдельных футбольных команд привело бы к тому, что расследование стало бы невозможным. По этой же причине в дело захотят вступить «Эспаньол», «Сельта», «Эльче» и так далее. Мы повторяем, что все эти клубы и так входят в состав RFEF», — говорится в письме.

Также Бартомеу выступил против участия в деле Хосе Луиса Сайнца де Техады, партнера «Реала».

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Хосе Мария Энрикес Негрейра. Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

Источник: Marca
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жозеп Бартомеу
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