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Испания

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Экс-защитник «Атлетико» Луис жалеет, что упомянул жену Ди Марии: «Он был опустошен, а я вернулся домой и пожалел об этом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Филипе Луис.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис извинился перед экс-игроком «Реала» Анхелем Ди Марией за одну из ситуаций в мадридском дерби.

«Больше всего я жалел о ситуации с Ди Марией. Я перешел в «Атлетико», мы собирались играть против мадридского «Реала», и Агуэро сказал мне: «Филипе, если ты надавишь на него, он проиграет, выпадет из игры. Подойди к нему и заговори о его жене». Я подошел к Ди Марии и сказал про его жену. Он был опустошен. Я обыгрывал его весь матч, а он действительно был плох в этой игре. Я вернулся домой и очень пожалел об этом. Анхель, мне очень жаль, что я так поступил», — сказал Луис на YouTube-канале Charla Podcast.

Бразилец выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год. Позже он вернулся в команду в 2015 году и играл за «матрасников» до конца сезона-2018/19. За все время Луис провел 333 матча за «Атлетико», забил 12 мячей и сделал 30 результативных передач.

38-летний защитник объявил о завершении карьеры в начале декабря.

Анхель Ди Мария
Серхио Агуэро
Филипе Луис
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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