Сегодня, 11:37
Главный тренер «Барселоны» Хави занимает второе место с конца по проценту побед среди всех тренеров каталонцев за последние 15 лет, сообщает журналист Фран Мартинес.
Процент побед «Барселоны» при 43-летнем испанце составляет 62,16. Он опережает только предыдущего тренера каталонцев Роналда Кумана (58,2 процента).
После 16 туров «Барселона» с 34 очками занимает третье место в испанской ла лиге. 10 декабря каталонцы на своем поле поле проиграли «Жироне» (2:4).
Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 111 матчей, в которых одержала 70 побед, 19 раз сыграла вничью и уступила в 22 встречах.