Гризманн заявил, что «Атлетико» будет биться за чемпионство до конца

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что в клубе будут биться за чемпионство до конца.

«Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Главное — мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном. За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди еще долгий путь. Теперь нужно отдыхать и думать о матче с «Лацио», — приводит слова Гризманна Marca.

После 15 матчей «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка. Лидирует — «Жирона» (41 очко в 16 играх).