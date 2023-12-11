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Сегодня, 07:39

Гризманн заявил, что «Атлетико» будет биться за чемпионство до конца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что в клубе будут биться за чемпионство до конца.

«Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Главное — мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном. За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди еще долгий путь. Теперь нужно отдыхать и думать о матче с «Лацио», — приводит слова Гризманна Marca.

После 15 матчей «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка. Лидирует — «Жирона» (41 очко в 16 играх).

Источник: https://www.marca.com/futbol/laliga-ea-sports/atletico-almeria/2023/12/10/01_0101_20231210_175_1564-directo.html
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
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