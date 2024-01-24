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Испания

Сегодня, 14:51

Фабио Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал, в чем заключается главная проблема Хави в «Барселоне».

«Хави немного подводит Левандовски, который не играет на привычно для себя уровне. А это очень важный момент», — цитирует Капелло Marca.

В этом сезоне поляк провел 18 матчей в ла лиге, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.

На данный момент «Барселона» отстает от «Реала» на семь очков в турнирной таблице ла лиги, а от лидирующей «Жироны» — на восемь.

Роберт Левандовски
Фабио Капелло
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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