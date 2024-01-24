«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» в четвертьфинале Кубка Испании

«Реал Сосьедад» победил «Сельту» в 1/4 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

На 2-й минуте встречи защитник гостей Микель Оярсабаль открыл счет. В начале второй половины Шеральдо Бекер удвоил преимущество. Хозяевам удалось лишь в добавленное времяо тыграть один мяч — отличился Лука де ла Торре.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в начале второго тайма. Однако не отметился результативными действиями.

Соперник «Реал Сосьедад» по полуфиналу определится после жеребьевки.