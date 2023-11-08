Фабрицио Романо сообщил, что Мората продлил контракт с «Атлетико»

Центральный нападающий Альваро Мората заключил новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны продлили действующий контракт до середины 2027 года. Срок предыдущего договора форварда сборной Испании с «матрасниками» истекал летом 2024 года.

В нынешнем сезоне в чемпионате Испании 31-летний Мората сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. После 11 туров «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги.