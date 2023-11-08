Пике — о расставании с Шакирой: «Если бы я придавал значение тому, что обо мне говорят, я бы сбросился с шестого этажа»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как реагирует на критику в свой адрес после расставания с колумбийской певицей Шакирой.

«Если бы я придавал значение тому, что обо мне сейчас говорят, я бы заперся в квартире или сбросился с шестого этажа. Единственный способ пережить происходящее, оставаясь в здравом уме, — игнорировать сплетни. Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу об этом говорить и не буду, но люди не знают и 10 процентов того, что на самом деле произошло», — приводит Goal слова Пике.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Отмечалось, что причиной разрыва стали измены футболиста. У пары есть двое детей: Милан и Саша.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022-го в «Барселоне». Также 36-летний испанец выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сарагоса».