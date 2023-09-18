Фанаты «Осасуны» желали смерти Мейсону Гринвуду

Фанаты «Осасуны» освистали нападающего «Хетафе» Мейсона Гринвуда в матче пятого тура ла лиги (2:3), сообщает The Guardian.

Гринвуд появился на поле на 77-й минуте матча. Болельщики гостей встретили Гринвуда скандированием, призывающим его умереть. Он не играл с января 2022 года из-за дела по избиению девушки. После того, как игрока оправдали «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав.

«Хетафе» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 6 баллами на счету идет на 12-й строчке.