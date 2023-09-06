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Испания

Сегодня, 13:26

Фанаты Тейлор Свифт помогают Беллингему выиграть Golden Boy после слов конкурента о том, что он не любит музыку певицы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Фанаты американской певицы Тейлор Свифт массово голосуют за полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в опросе за звание обладателя награды Golden Boy, сообщает Tribuna.

Одним из конкурентов 20-летнего англичанина является 19-летний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде. На днях в соцсетях появилось высказывание испанца, в котором он признался, что не любит музыку Тейлор Свифт. В комментариях фанаты певицы призвали всех голосовать за Беллингема.

За несколько часов количество голосов за Беллингема взлетело от 30 до 89 процентов на сайте Tuttosport, который проводит голосование.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
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 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
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 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
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 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
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 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
17.09 00:00
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