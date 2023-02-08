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Испания

Сегодня, 10:16

Фати может уйти из «Барселоны» летом в случае перехода Карраско

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может уйти из клуба летом 2023 года в случае перехода вингера «Атлетико» Янника Феррейры-Карраско.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб еще не решил, будет ли пользоваться правом льготного выкупа Карраско у «Атлетико», которое было прописано в соглашении о переходе Мемфиса Депая. Но если «Барселона» им воспользуется, то уйти из клуба может Фати.

По данным источника, 20-летний игрок может уйти, так как испанскому клубу летом потребуется продавать игроков. К форварду есть устойчивый интерес со стороны английских клубов.

Недавно Фати продлил свой контракт с «Барселоной» до 2027 года. В соглашении игрока прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Фати сыграл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ансу Фати
Янник Феррейра-Карраско
ФК Барселона
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