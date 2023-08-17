Феликс близок к переходу в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Ману Саинса.

По данным источника, трансфер будет оформлен на правах аренды с возможностью выкупа. Руководство обеих команд договорилось о деталях сделки. Главный тренер «Барселоны» Хави не заинтересован в трансфере Феликса.