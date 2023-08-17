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Испания

Сегодня, 13:05

Феликс близок к переходу в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Ману Саинса.

По данным источника, трансфер будет оформлен на правах аренды с возможностью выкупа. Руководство обеих команд договорилось о деталях сделки. Главный тренер «Барселоны» Хави не заинтересован в трансфере Феликса.

14 августа сообщалось, что «Барселона» хочет обменять нападающего Ансу Фати на Феликса, однако «Атлетико» намерен осуществить уход игрока только через обмен с доплатой или прямую покупку.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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20.08 20:30
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