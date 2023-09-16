Феликс забил дебютный гол за «Барселону»

Новичок «Барселоны» Жоау Феликс забил дебютный гол за каталонцев в матче 5-го тура ла лиги с «Бетисом». Счет к перерыву — 2:0 в пользу сине-гранатовых.

Португалец отметился на 25-й минуте.

1 сентября стало известно, что Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 40 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, отметился 9 голами и 3 результативными передачами.