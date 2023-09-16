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Испания

Сегодня, 22:45

Феликс забил дебютный гол за «Барселону»

Виктория Кравченко
Жоау Феликс.
Фото AFP
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Новичок «Барселоны» Жоау Феликс забил дебютный гол за каталонцев в матче 5-го тура ла лиги с «Бетисом». Счет к перерыву — 2:0 в пользу сине-гранатовых.

Португалец отметился на 25-й минуте.

1 сентября стало известно, что Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 40 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бетис

Жоау Феликс
ФК Барселона
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
3
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
4
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
12
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
13
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
14
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
15
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
16
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
17
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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