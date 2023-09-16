«Барселона» забила пять безответных голов «Бетису»

«Барселона» разгромила «Бетис» в матче пятого тура ла лиги — 5:0.

У каталонцев отметились Жоау Феликс, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья и Жоау Канселу.

После пяти туров чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков. У «Бетиса» 7 очков и 9-я строчка.

23 сентября «Барса» сыграет с «Сельтой» в 6-м туре ла лиги. «Бетис» днем позже встретится с «Кадисом».