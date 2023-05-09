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Сегодня, 14:09

Райкард: «Хави стал королем футбола. Особенно рад тому, что он выиграет чемпионат с «Барселоной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Барселоны» Франк Райкард высказался о нынешнем тренере каталонцев Хави.

«У меня прекрасные воспоминания о Хави, и он стал королем футбола. Я очень рад за него. Особенно рад тому, что сейчас он выиграет чемпионат с «Барселоной». Они на правильном пути, Хави заслуживает этого, и это чудесно для всех фанатов «Барселоны», — приводит слова Райкарда пресс-служба «Барселоны».

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. За это время команда выиграла Суперкубок Испании.

Франк Райкард
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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