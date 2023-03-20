Хавбек «Барселоны» де Йонг: «Не думаю, что я перейду в «Манчестер Юнайтед». Я всем доволен в команде»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал слухи о своем переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что я перейду в «Манчестер Юнайтед». Конечно, никогда не знаешь, что будет в дальнейшем, но я всем доволен в «Барселоне», — цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

25-летний нидерландец выступает за «Барселону» с лета 2019 года. Действующее соглашение хавбека с каталонцами рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.