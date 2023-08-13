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Испания

Сегодня, 11:05

Френки де Йонг: «Барселона» — клуб всей моей жизни, я никогда не хотел уезжать"

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о желании провести в команде всю карьеру.

«Барса» – клуб всей моей жизни. Я хочу провести здесь всю свою карьеру. Я никогда не хотел уезжать, несмотря на финансовое положение клуба прошлым летом. Я всегда был фанатом «Барсы». Это клуб моей мечты», – сказал Де Йонг в интервью El Periodico.

26-летний голландец выступает за «Барселону» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за команду, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 2026 года.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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