13 августа, в воскресенье, «Барселона» в гостях сыграет с «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча пройдет в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес», начало — в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Хетафе» — «Барселона» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на платформе Окко Спорт. Прямой эфир начнется в 22.30.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» под руководством тренера Хави с 88 очками завоевала золото ла лиги. «Хетафе» с 42 баллами заняла 15-е место в турнирной таблице.

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».