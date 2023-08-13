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Сегодня, 14:30

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Барселона» начнется в 22.30 мск 13 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Барселоны».
Ансу Фати (слева) празднует гол с партнерами по «Барселоне».
Фото Reuters
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13 августа, в воскресенье, «Барселона» в гостях сыграет с «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча пройдет в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес», начало — в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Хетафе» — «Барселона» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на платформе Окко Спорт. Прямой эфир начнется в 22.30.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» под руководством тренера Хави с 88 очками завоевала золото ла лиги. «Хетафе» с 42 баллами заняла 15-е место в турнирной таблице.

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Хетафе
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